ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Георгия Черданцева на матч 9-го тура РПЛ

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив».
Ставка: победа ЦСКА за 2.20.
«Команды подходят к матчу в разном состоянии. ЦСКА показывает одну из самых ярких атак, если не самую яркую, в РПЛ. Да, есть проблемы с обороной, новая схема в защите. Но ЦСКА это не мешает добиваться результата. Должны подтянуться новички и набрать форму. Эджуке постепенно осваивается в основе. Всегда есть Чалов, готовый выйти на замену и усилить атаку. То есть в ЦСКА появилась глубина состава.
У «Локомотива» же пока не появилось ничего, что могло бы вселять радость и уверенность в сердца болельщиков. Манджукич до конца недели не появится, и это кот в мешке. Имя и репутация хорошие, но Марио давно не играл в футбол, и совершенно непонятно, насколько он вообще готов к реалиям чемпионата России.
Вижу коэффициент на П1 выше двойки. Мне кажется, в таком матче это оправданный риск. «Локомотив» — серьёзный соперник, но ЦСКА, на мой взгляд, лучше. Беру победу ЦСКА».
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