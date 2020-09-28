«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз Георгия Черданцева на матч 3-го тура АПЛ

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Арсенал».
Ставка: победа «Ливерпуля» + тотал больше 3.5 мяча за 2.90.
«Думаю, силы в этом матче неравны. Должен признать, что ошибся с прогнозом на встречу «Челси» — «Ливерпуль»: переоценил «Челси» и недооценил настрой «Ливерпуля» на сезон. Но в начале сезона всегда нужно сначала команды посмотреть, прежде чем делать прогнозы.
«Ливерпуль» в игре с «Челси» всем всё объяснил: с настроем и с мотивацией никаких проблем нет. Команда прекрасно готова, получила игрока экстра-класса Алькантару.
«Арсенал» сыграл на Кубок с «Лестером» удачно по результату. Но я не увидел какого-то сверхъестественного содержания игры.
Очевидно, что «Ливерпуль» в этом матче фаворит. Не думаю, что это та игра, в которой «Арсеналу» нужно закрываться и играть на ничью. Сейчас самое начало сезона, потерянные очки ещё можно будет добрать потом. А вот сыграть в футбол против чемпиона и обладателя всех возможных титулов для молодой и амбициозной команды – серьёзная мотивация.
Ожидаю голов и не ставлю под сомнение победу фаворита. Поэтому выбираю ставку П1 и ТБ (3.5)».
- 28 сентября 2020
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:12
-
08:10
-
08:00
-
07:00
- 27 сентября 2020
-
21:48
-
20:45
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:05
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:20
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:40
-
16:30
-
16:15
-
16:10
-
16:00
-
15:55