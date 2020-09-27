«Фрайбург» — «Вольфсбург»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 2-го тура Бундеслиги

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Фрайбург» — «Вольфсбург» в матче 2-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.84.

«Сложный для прогноза матч. Чемпионат только начался, непонятно, как будут действовать команды на протяжении сезона. У «Фрайбурга» яркий стиль, которому он не изменяет. Но все-таки присутствуют кадровые проблемы, а усилиться серьезно не получилось. Состав пополнил пока только Гус Тиль.



«Вольфсбург» участвует в еврокубках, но и «волки» зависимы от нападающего Вегхорста. Голландец находится в подвешенном состоянии, потому что есть вариант с переездом в Англию. Если брать по общему уровню, то гости выглядят посильнее.



Легкой победы «Вольфсбурга» не привидится. Думаю, игра будет обоюдоострой. Как правило, матчи этих команд получаются довольно зрелищными. Предлагаю заиграть классический верх».