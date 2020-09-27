ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на центральный матч 9-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив».

Ставка: победа ЦСКА за 2.20.

«Дерби всегда интересно. Но не уверен, что будет одно из лучших дерби в истории ЦСКА и «Локомотива». За судьбу «железнодорожников» боязно. Игры у команды нет, очки берет с трудом. Как играть в Лиге чемпионов, не знаю. «Тамбов» просто чудом обыграли на своем поле. Повезло, что соперник не реализовал свои моменты. Сейчас может прийти Кузяев, но всех проблем он точно не решит. В атаке большие проблемы, пусть Смолов и забил.



ЦСКА на сегодняшний день поинтереснее. Полгода назад не мог себе такого представить. Армейцы набирают ход. Очень прилично выглядят. И это еще не все новички влились в состав команды. Видно, что работа внутри команды идет. Скорее всего, уже после следующей паузы на матчи сборных увидим еще более интересный ЦСКА. Главное, чтобы в последний момент Влашича не отдали. Но вряд ли такое может быть. Хорошо бы, чтобы хоть одна команда у нас была готова к еврокубукам. На ЦСКА сейчас надежда.



А в этой встрече ставлю на победу армейцев».