«Ахмат» — «Урал»: прогноз Егора Титова на матч 9-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Урал».

Ставка: обе забьют за 2.07.

«Урал» очень понравился в матче с «Зенитом». Не повлиял на команду тот мяч, который пропустили от Дзюбы. Засчитывать его было нельзя. Но «Урал» не расклеился, отыгрался и мог добиться победы, на мой взгляд. Не хуже соперника выглядел. При Матвееве уральский клуб постепенно прибавляет. Это видно и по результатам, и по таблице, и, главное, по игре.



«Ахмат» проиграл «Динамо» в последнем туре. Не реализовали свои моменты, получили удаление и пропустили со стандарта. Но винить должен себя. Убойные моменты были.



Дома грозненцы играют более смело. Состав у них достаточно неплохой. Тот же Ильин наверняка очень хочет забить бывшей команде. Он в порядке в этом сезоне, много моментов получает. Но в обороне у «Ахмата» не все хорошо, когда команда чуть больше сосредоточена на атаке. Сзади появляются зоны. Мне кажется, «Урал» будет этим пользоваться. Есть там Бикфалви, Эль-Кабир, Панюков забил в последнем туре.



Поставлю на «обе забьют». Не считаю, что эта матч будет закрытым".