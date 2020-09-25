«Тамбов» — «Спартак»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 9-го тура РПЛ 26 сентября

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Тамбов» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 1.70.

«Спартак» сумел оправиться от поражения в дерби с ЦСКА. В матче прошлого тура он навещал казанский «Рубин» Леонида Слуцкого, который показывает симпатичный футбол и исправно набирает очки. Поездка в Казань выдалась нервной, но результат удалось добыть.



Красно-белые выиграли со счётом 2:0, хотя нельзя сказать, что счёт полностью по игре. Пожалуй, москвичам сильно повезло. Преимущество казанцев по ударам было удивительным (23-6), только вот использовать массу своих моментов они не сумели. Несколько отличных спасений выдал Александр Максименко, исправившийся за неудачное выступление в дерби.



Благодаря этой победе команда Доменико Тедеско осталась в топе Российской Премьер-Лиги. Сейчас она идёт на втором месте с 17 очками, у «Зенита» столько же. Однако плотность верхней части таблицы такова, что ЦСКА и «Сочи» отстают всего на один и два пункта соответственно.



Впрочем, у «Спартака» есть отличные шансы сохранить лидерские позиции. «Тамбов» не пропустил в новом сезоне пока что только от проблемной «Уфы» (2:0) и скромных «Химок» (1:0). Собственно, это единственные победы клуба на данный момент.



Напрягает только одно — история противостояния. В прошлом сезоне красно-белые потерпели два поражения, пропустив за 180 минут аж пять мячей (2:3 и 0:2). Судя по интервью представителей «волков», мотивация вновь будет зашкаливать, так что лёгкой прогулки у фаворита точно не будет.



Красно-белые сейчас забивают абсолютно в каждом поединке, а очки теряли только в трёх случаях из восьми. На данный момент москвичи выглядят предпочтительнее. На наш взгляд, стоит проверить их лобовую победу за коэффициент 1.70. Лезть в форы не рискнём именно из-за истории противостояния. Хозяева выйдут умирать на поле и много едва ли пропустят".