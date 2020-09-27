«Шеффилд Юнайтед» — «Лидс»: прогноз Артура Петросьяна на матч 3-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Шеффилд Юнайтед» – «Лидс».

Ставка: «Лидс» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.97.

«Ну как вам командочка Марсело Бьелсы? 3:4 в первом туре, 4:3 — во втором… «Лидс» играет в один из самых быстрых футболов в АПЛ, регулярно создает моменты и автоматически предоставляет аналогичную возможность соперникам. Получится ли матч в подобном стиле и на этот раз, вопрос. «Шеффилд Юнайтед» — не «Ливерпуль» и не «Фулхэм». Свободных пространств в матчах с участием команды Криса Уайлдера бывает не много, главные козыри «Лидсу» здесь задействовать будет непросто.



Игра может оказаться слишком тактической и без большого количества голевых моментов. И дело не в том, что это йоркширское дерби со всеми вытекающими, а в том, что ввязаться в открытую игру для хозяев может иметь не самые лучшие последствия. Ну а закрываться они умеют очень неплохо.



У «Шеффилда», единственной команды АПЛ, не забившей пока ни одного мяча, три проигрыша на старте сезона (два в чемпионате + вылет из Кубка), плюс будет отсутствовать лучший центральный защитник Иган. Думаю, находящиеся в отличном расположении духа гости будут владеть преимуществом и не проиграют».