«Вальядолид» — «Сельта»: прогноз Александра Вишневского на матч 3-го тура Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 3-го тура испанской Примеры сезона-2020/2021 «Вальядолид» — «Сельта».

Ставка: победа «Вальядолида» с разницей в один мяч или ничья за 1.74.

«У «Сельты» большой дисбаланс между результатами домашних и выездных матчей. В гостях галисийцы совсем не такие грозные, как в Виго. Не думаю, что «Сельта» сможет выиграть у «Вальядолида» на их поле.



Но у «Вальядолида» немало травмированных футболистов, так что самым вероятным исходом матча представляется ничья. К слову, в прошлом сезоне обе встречи этих команд закончились с одинаковым счетом — 0:0. Думаю, тут можно поставить или на ничью, или на «П1 в 1 мяч или ничью». Коэффициент неплох — 1.74».