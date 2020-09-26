«Салават Юлаев» — «Витязь»: прогноз Бориса Тортунова на матч КХЛ в Уфе

Бывший вратарь Борис Тортунов дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Витязь».

Ставка: тотал больше 4.5 гола за 1.75.

«Последние матчи «Салавата» показывают, что в команде не всё в порядке. Есть заразившиеся коронавирусом, в том числе и лидеры, а без них команда очень натужно играет. Пусть и обыграли «Трактор» в последнем матче, но вряд ли был бы достигнут этот результат, если бы не Сошников, который стал одним из героев той встречи, дважды забив и сделав одну результативную передачу.



Подмосковная команда, в которой мне довелось поиграть в своё время, мне импонирует. Команда после неудачи в домашней серии феноменально играет на выезде. Победы в Екатеринбурге и Магнитогорске говорят сами за себя. Смогут ли они обыграть уфимцев? Честно говоря, в такой результат верю. Тем более что «Салават» будет играть не оптимальным составом. Гости точно забросят, как минимум две шайбы. Сыграют дисциплинированно, будут стараться не нарушать правила. Матч будет упорный, с обилием моментов, с голами».