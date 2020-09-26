«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Алексея Смирнова на матч АПЛ

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 3-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: тотал больше 1 жёлтой карточки в первом тайме за 1.89.
«Манчестер Юнайтед» — фаворит матча, но легкой прогулки подопечным Оле-Гуннара Сульшера ждать не стоит. «Брайтон» под руководством Грэма Поттера провел первые два тура на очень высоком уровне. «Чайки» смотрелись не хуже «Челси», уступив лондонцам лишь на классе, а затем нанесли разгромное поражение неуступчивому «Ньюкаслу». Гости же пока что провели всего один тур, в котором на «Олд Траффорд» проиграли «Кристал Пэлас» со счетом 3:1.
Считаю, здесь не может быть такой же победы МЮ в три мяча, как в конце июня. Нынешний крепкий «Брайтон» обязательно будет стремиться к реваншу. «Красные дьяволы» же приедут с не меньшей мотивацией, ведь очков в таблице у них пока что нет. Команды любят владеть мячом, и характер матча может оказаться силовым, при этом футболисты могут не справиться с нервами. Добавлю, что встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Крисом Кавана, который в этом году в 20 матчах показал уже 74 желтые карточки. Мой выбор – ТБ(1) предупреждения в первом тайме".
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