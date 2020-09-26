«Кальяри» — «Лацио»: прогноз Александра Аксёнова на матч 2-го тура чемпионата Италии

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 2-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Кальяри» — «Лацио».

Ставка: обе забьют за 1.67.

«Кальяри» — «Лацио» — любопытный матч 2-го тура чемпионата Италии. Если для команды из Сардинии это действительно уже вторая игра, то для «Лацио», который пропускал первый тур, это как раз самое начало сезона. «Лацио» остался примерно той же командой, которой и был, как и «Кальяри».



«Кальяри» в первом туре сыграл с «Сассуоло» 1:1. Игра была весьма атакующая с обеих сторон, но забить получилось немного. Мне кажется, что «Кальяри» продолжит в такой же манере действовать, пытаться играть в чуть более атакующий футбол, нежели было ранее. Наверное, Ди Франческо – новый тренер, хорошо известный нам по работе в «Роме», — хотел увидеть больше эффективности в атаке, хотя начало сезона не лучшее время для этого. Все те козыри, которые были у римлян в прошлом сезоне, остались. Игра должна быть обоюдоострой, наверное, обе команды сумеют забить".