Слоан Стивенс — Виталия Дьяченко: прогноз Сергея Фомина на матч 1-го круга «Ролан Гаррос»

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1-го круга «Ролан Гаррос» — 2020 Слоан Стивенс — Виталия Дьяченко.
Ставка: победа Стивенс с форой (-5.5) за 1.71).
«Для Стивенс «Ролан Гаррос» особенный турнир. Обычно она выступает здесь крайне стабильно. В 2018 году у нее здесь был финал, в 2019-м — четвертьфинал. Эти корты прекрасно подходят под ее «убаюкивающий» стиль игры.
Стивенс не успела набрать нужную игровую форму. Но есть высокая вероятность, что она будет добирать форму уже в ходе матчей.
Кто знает, как бы сложилось карьера Виталии Дьяченко, если бы не постоянные травмы. Россиянка тратит много времени на залечивание болячек. Из-за этого теряет форму и игровую практику. Приходится постоянно искать свою игру и прикладывать огромные усилия для возвращения.
Сейчас Дьяченко играет крайне слабо. После возобновления сезона провела лишь один матч, да и то в США, где проиграла Нине Стоянович.
Не думаю, что у Стивенс могут возникнуть проблемы в этом матче. Она хотя бы активно тренируется и пытается вернуться на высокий уровень. Дьяченко, напротив, сейчас полностью вне игры. Логичным вариантом для ставки в этом матче будет минусовая фора на Слоан Стивенс».
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