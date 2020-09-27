«Кадис» — «Севилья»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 3-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Кадис» — «Севилья».

Ставка: обе забьют за 2.33.

«Команда Хулена Лопетеги потратила слишком много сил в матче за Суперкубок Европы в четверг. Севильянцы прекрасно бились с «Баварией» аж 120 минут, но предстать в лучшем состоянии на третий день после такого тяжелого матча будет сложно.



«Кадис» будет свежим и предельно мотивированным, поскольку это дерби. «Кадису» в Примере больше всего хочется обыграть именно команду из столицы своей провинции. Особая мотивация будет у звездного форварда «Кадиса» Негредо, забившего 70 голов за «Севилью».



Думаю, «Кадис» вполне может забить подуставшей «Севилье». Но и «Севилья» сможет провести ротацию футболистов группы атаки, чтобы забить. Коэффициент на ставку «обе забьют» очень высок — 2.33. Ставка кажется валуйной».