«Авангард» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Балашихе

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» — «Металлург» Мг.

Ставка: победа «Авангарда» за 1.88.

«Обе команды, неплохо разогнавшись на старте, вдруг начали сбоить, иногда весьма неожиданно. У «Магнитки» в пяти последних матчах — два поражения, у «Авангарда» и вовсе три. Причем «Авангард» уступает сопоставимым по рангу и бюджетам соперникам. Тогда как «металлурги» в первый раз влетели дома как раз в матче с «Авангардом», а второй, совершенно неожиданно, — с «Витязем».



У «Авангарда» совершенно зубодробительный старт сезона, и он его проходит весьма неплохо. Дальше соперники будут полегче, точнее, сильные будут через раз, тогда как у «Магнитки» сплошняком лидеры пойдут сплошным косяком. Проблемы, и серьезные, есть у тех и других, но пока они не совместятся в одно и то же время в пределах одной площадки, понять, у кого серьезнее, вряд ли получится.



В общем, дыры есть у всех, до идеала обоим далеко, результат матча будет определяться здесь и сейчас конкретными ошибками конкретных хоккеистов, чьих фамилий пока не знаем. И даже статистика встреч не поможет, поскольку в предыдущем «междусобойчике» «ястребы» с грохотом переломили сложившуюся за последние два сезона тенденцию, что верх берут хозяева.



Не берем в расчет эту тенденцию, а тупо ставим на «Авангард», исходя из того что дома в этом сезоне он еще не проигрывал. Ни московскому «Динамо», ни даже СКА. Стало быть, не должен проиграть и «Магнитке». Значит, хозяйская победа «Авангарда» в основное время, но вряд ли с большим преимуществом».