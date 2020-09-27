«Торпедо» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Торпедо» — «Нефтехимик».

Ставка: победа «Нефтехимика» за 2.99.

«В прошлом сезоне, когда не было коронавирусов и самоизоляций, «Торпедо» вознамерилось было обзавестись еще одной профессиональной командой в структуре клуба – в третьем эшелоне отечественного хоккея, сиречь в первенстве ВХЛ. Название для команды было подобрано историческое – «Мотор» (Заволжье), затрат, по меркам КХЛ, требовалось совсем немного: в первенстве нормально существуют на 35 миллионов, а на 50 начинают шиковать. Но к концу пандемии карты легли таким образом, что нижегородцам пришлось не только не воссоздавать «Мотор», но и собственноручно придушить фарм-клуб, игравший в чемпионате ВХЛ, то есть втором эшелоне отечественного хоккея – «Торпедо-Горький».



Свято место пусто не бывает, и на сезон нынешний автозаводцы заключили договор с некогда лютым врагом — тольяттинской «Ладой». Почему лютым? «Лада», как и ярославский «Локомотив», раньше тоже называлась «Торпедо», и внутриторпедовские разборки были покруче нынешних «зеленых дерби». Вот только «Ладу» никто не предупредил, что за последние тридцать лет «Торпедо» собственноручно удушило все свои фарм-клубы, все три с половиной. По одному разу — ХК «Саров» и «Торпедо-Горький», а заволжский «Мотор» один раз по-настоящему, а второй, в прошлом сезоне, — в зародыше. Посмотрим, что ждет в конце такого творческого сотрудничества тольяттинцев.



Без «чистого» фарма дела у нижегородцев, прорезавших новую дырку в ремне, пошли вполне ожидаемо, то есть никак. Нижегородцы находятся неподалеку от зоны плей-офф, но лишь потому, что сейчас в лиге столько команд, что находиться далеко от зоны плей-офф невозможно физически. Правда, «Нефтехимик» еще дальше, и там, похоже, все еще хуже, чем у «Торпедо», но в Ярославле двумя днями ранее нижнекамцы выглядели вполне прилично, хоть и играли с не пойми каким «Локомотивом». Но ведь это проблемы ярославцев, кого выставлять и как играть. «Нефтехимику» был дан шанс, и он им воспользовался. С большим скрипом.



Думаю, воспользуется и в Нижнем Новгороде. Если уж «Торпедо» умудрилось дома влететь в матче с «Амуром», сытым нынче одной мамалыгой, то уж «Нефтехимик» таких нижегородцев запинает. Предполагаю гостевую победу «маленьких татар» с минимальным счетом, зато в основное время».