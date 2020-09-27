«Северсталь» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Череповце

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Северсталь» — «Ак Барс».
Ставка: победа «Ак Барса» с форой (-1.5) за 2.04.
«Северсталь» запрыгнула в турнирной таблице «не по чину». Но объяснение этому есть — календарь к череповчанам отнесся достаточно бережно, если не сказать нежно. А уж северяне извлекли из этого максимум и не старались прыгнуть выше головы. Бились и брали очки у равных и без особых рефлексий проигрывали вышестоящим, которых, к слову, пока было совсем немного. «Ак Барс» — третий такой соперник в десяти матчах, два из которых перенесены.
Если кто-то думает, что и «большие татары» нынче «не айс», поскольку с большим трудом смогли одолеть питерский детский сад, то не надо обольщаться. «Ак Барс» два очка в Питере взял? Взял. Причем взял, не слишком перенапрягаясь, тем самым полностью нивелировав лишние сутки отдыха «Северстали» после красивого влёта в Москве в матче с ЦСКА (0:5). Нечто подобное мы в Череповце и увидим.
Конечно, 5:0 в пользу «Ак Барса» там не будет, «Северсталь» не станет позориться перед своей публикой: «Ак Барс» детей не ест, особенно на выезде. И по другим причинам. А вот что-то вроде 3:1 или 4:2 в пользу «больших татар» — самое то.
Итак, гостевая победа «Ак Барса» в основное время с преимуществом в две шайбы".
- 27 сентября 2020
-
12:00
-
11:55
-
11:53
-
11:45
-
11:40
-
11:35
-
11:30
-
11:20
-
11:15
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:40
-
10:35
-
10:30
-
10:25
-
10:20
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
09:45
-
09:35
-
09:33
-
09:30
-
09:25
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:50
-
08:45
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
08:20
-
08:18