«Северсталь» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Череповце

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Северсталь» — «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» с форой (-1.5) за 2.04.

«Северсталь» запрыгнула в турнирной таблице «не по чину». Но объяснение этому есть — календарь к череповчанам отнесся достаточно бережно, если не сказать нежно. А уж северяне извлекли из этого максимум и не старались прыгнуть выше головы. Бились и брали очки у равных и без особых рефлексий проигрывали вышестоящим, которых, к слову, пока было совсем немного. «Ак Барс» — третий такой соперник в десяти матчах, два из которых перенесены.



Если кто-то думает, что и «большие татары» нынче «не айс», поскольку с большим трудом смогли одолеть питерский детский сад, то не надо обольщаться. «Ак Барс» два очка в Питере взял? Взял. Причем взял, не слишком перенапрягаясь, тем самым полностью нивелировав лишние сутки отдыха «Северстали» после красивого влёта в Москве в матче с ЦСКА (0:5). Нечто подобное мы в Череповце и увидим.



Конечно, 5:0 в пользу «Ак Барса» там не будет, «Северсталь» не станет позориться перед своей публикой: «Ак Барс» детей не ест, особенно на выезде. И по другим причинам. А вот что-то вроде 3:1 или 4:2 в пользу «больших татар» — самое то.



Итак, гостевая победа «Ак Барса» в основное время с преимуществом в две шайбы".