«Бетис» — «Реал Мадрид»: прогноз Алексея Смирнова на матч 3-го тура чемпионата Испании

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 3-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Бетис» — «Реал Мадрид».

Ставка: гол «Реала» в первом тайме за 1.72.

«С приходом Мануэля Пеллегрини «Бетис» перестал радовать открытым футболом с множеством моментов у своих и чужих ворот. Зелено-белым удалось не пропустить в первых двух турах испанской Примеры, но в соперниках были «Алавес» и «Вальядолид», которые и сами не часто отличаются бешеным давлением на ворота оппонентов.



«Сливочные» начали чемпионат с нулевой ничьей в матче с «Реалом Сосьедад». Нужно подчеркнуть, что команда Зинедина Зидана все 90 минут прижимала соперника к своей штрафной, но ей не хватило изобретательности для достижения положительного результата. Думаю, тренерский штаб поработает над ошибками перед этой встречей, чтобы вновь не потерять очки, предоставив преимущество конкурентам. Мадридский «Реал» на этот раз может сыграть в более агрессивной манере, причем с первых минут. Хочу скромно поставить на гол «Реала» до перерыва».