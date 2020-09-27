«Эйбар» — «Атлетик» Бильбао: прогноз Александра Вишневского на баскское дерби в Примере
Известный спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 3-го тура испанской Примеры сезона-2020/2021 «Эйбар» — «Атлетик» Бильбао.
Ставка: ничья за 3.11.
«В баскском дерби силы выглядят примерно равными. «Атлетик» в принципе посильнее, но фактор своего поля в пользу «Эйбара». Рискну поставить на ничью. Тем более что в прошлом чемпионате команды оба раза поделили очки: 0:0 — в Бильбао, 2:2 — в Эйбаре.
А 5 сентября «Атлетик» и «Эйбар» встречались в товарищеском матче и снова сыграли вничью — 2:2. Думаю, счет 1:1 выглядит наиболее вероятным в матче двух не успевших набрать ход баскских команд. Голы будут, но выделить фаворита не могу. Коэффициент на лобовую ничью прекрасный — 3.11".
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