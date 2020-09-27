ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Александра Аксёнова на московское дерби

Известный комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 9-го тура РПЛ сезона-2020/2021 ЦСКА — «Локомотив».
Ставка: победа ЦСКА за 2.20.
«ЦСКА в последнее время выглядит очень хорошо. Это сказывается на результатах, да и игра впечатляет. Именно игра того состава, в котором армейцы выступают уже очень давно. Хорош Влашич, здорово смотрятся Акинфеев и Фернандес, да и остальные тянутся за этой тройкой. Плюс есть новички. Возникает ощущение, что именно ЦСКА — один из явных претендентов на первое место в этом сезоне.
Абсолютно противоположное впечатление складывается от выступлений «Локомотива». В прошлом туре одержана победа в матче с «Тамбовом», но ожидаемой легкости так и не появилось. Потеря Алексея Миранчука кажется катастрофой, остальные лидеры пока не в форме, а потому кажется, что Николич в тупике.
Наверное, из тупика должна вывести возможная победа в дерби. Однако аргументов в пользу этого не так много — ЦСКА просто сильнее. Наверное, в этом и есть шанс «Локо» — когда не ждут, удивить всех. Но, думаю, команда Гончаренко выиграет. Таким образом, мой прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив» — чистая победа ЦСКА».
- 27 сентября 2020
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