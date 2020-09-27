ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Дмитрия Симонова на центральный матч 9-го тура РПЛ

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 9-го тура РПЛ сезона-2020/2021 ЦСКА — «Локомотив».

Ставка: ЦСКА не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.65.

«Локомотив» продолжает испытывать кадровые проблемы — игру из-за дисквалификации пропускает Крыховяк. Дополнительных новичков для латания дыр по-прежнему нет — трансфер Кузяева так и не состоялся. Учитывая трагические потери в средней линии и невнятную игру в атаке, «Локомотив» Николича сделает ставку на оборону, где, в отличие от остальных линий, нет больших проблем и хватает кадров. ЦСКА после трех побед подряд выглядит фаворитом встречи, но «Локо», несмотря на шквал критики, в этом сезоне несколько раз уже доказывал, что способен выдерживать напор прямых конкурентов (0:0 — с «Зенитом», 1:1 — с «Краснодаром»). Не верю, что в нынешнем состоянии железнодорожники обыграют армейцев, но на ничью они способны. Выбираю 1Х.



К этой ставке добавлю ТМ3,5. Думаю, матч получится не слишком результативным. Во-первых, проблемы в атаке «Локо» — в 8 турах команда лишь дважды родила больше одного гола в матче. Во-вторых, дерби этих московских команд в последнее время нечасто бывают результативным (в пяти матчах подряд ТМ3,5, из них четыре — ТМ2,5), а «атакующий стиль» осторожного тренера Николича не дает поверить, что тренд прервется. В-третьих, оборона «Локо» довольно крепка.



По традиции, обратил бы внимание на тотал угловых ЦСКА. Армейцы часто побеждают по этому показателю (5 матчей из 8, но все три проигрыша — на выезде) и много подают (ИТБ 4,5 — 6/8), за исключением случаев, когда забивается быстрый гол и красно-синие сразу получают комфортное преимущество".