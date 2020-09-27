«Осасуна» — «Леванте»: прогноз Александра Вишневского на матч 3-го тура Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 3-го тура Примеры сезона-2020/21 «Осасуна» — «Леванте».

Ставка: «Осасуна» не проиграет и обе забьют за 2.16.

«Леванте» не слишком повезло с календарем: матч второго тура был перенесен, а между первым и третьим турами у валенсийцев оказалась пауза в две недели. В итоге после проигрыша в стартовом туре в матче с «Валенсией» (2:4) «лягушки» провели товарищеский матч с «Севильей» и снова проиграли — 2:3. Итак, «Леванте» в каждом матче забивает по два гола и все равно проигрывает. В прошлом сезоне команда Пако Лопеса тоже забивала больше большинства команд Примеры, но и пропускала еще больше.



Атакующий стиль игры «Леванте» сулит голы в ворота обеих команд. Вместе с тем «Осасуна» на своем поле выглядит фаворитом матча. Выберу ставку, что «Осасуна» не проиграет при голах обеих команд".