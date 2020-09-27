«Атлетико» Мадрид — «Гранада»: ставка Александра Вишневского с коэффициентом 3.12

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 3-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Атлетико» Мадрид — «Гранада».

Ставка: победа «Атлетико» в один мяч за 3.12.

«У команды Диего Симеоне первый официальный матч сезона, тогда как «Гранада» успела одержать четыре победы: по две — в Примере и в Лиге Европы. Но жесткий график матчей непривычен «Гранаде», а приоритет должен стоять в пользу Лиги Европы — там сейчас одноматчевые противостояния и расслабляться нельзя ни в одном матче, а уже на следующей неделе «Гранаде» предстоит поездка в Швецию на матч с «Мальме». Возможно, у «Гранады» будет ротация состава и команда выйдет на «Ванда Метрополитано» не в оптимальном составе.



С другой стороны, «Атлетико» при Симеоне обычно не слишком ярко проводит первые матчи сезона, набирая ход в ходе чемпионата. Стоит также отметить, что из-за положительного теста на коронавирус на сыграет основной защитник «Атлетико» Хименес. Рискну поставить на победу «матрасиков» в один мяч. В прошлом сезоне мадридцы дома обыгрывали «Гранаду» как раз в один мяч — 1:0».