«Кристал Пэлас» — «Эвертон»: прогноз Ильи Казакова на матч 3-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 3-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Кристал Пэлас» — «Эвертон».

Ставка: ничья за 3.40, тотал меньше 2.5 мяча за 1.74.

«Команды отлично стартовали. Идут в лидирующей группе. У них по две победы в двух матчах. Несмотря на проблемы с составом, команды показывают достойное качество игры.



Жду ничью и низовую игру, которая закончится со счетом 0:0 или 1:1. Почему? «Эвертон» очень сухо и достойно играет с «Кристал Пэлас» в последнее время. Однако «Кристал Пэлас» с «Эвертоном» играет как с командой, которую не может обыграть, но при этом не проигрывает. Как правило, это противостояние обрастает низовыми результатами в последнее время.



Конечно, возможны исключения. Однако вышесказанное даёт все основания полагать, что мы увидим игру крепкую, боевитую, но оба клуба будут стараться не проиграть даже больше, чем выиграть, чтобы продолжить эту удачную серию на старте».