«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Даллас Старз»: прогноз Павла Лысенкова на 5-й матч финала НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на пятый матч НХЛ финала Кубка Стэнли сезона-2019/2020 «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Даллас Старз».

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 2.29, победа «Тампы» за 1.99.

«Даллас» проиграл три последних матча финала, пропустив 13 шайб от «Тампы». Игроки «Лайтнинг» шесть раз реализовали большинство. Первая тройка «Тампы» неудержима – Никита Кучеров, Брэйден Пойнт, Ондржей Палат набирают очки когда хотят и сколько хотят. Сдерживающая тройка «Далласа» поломана. И вообще, вижу, что ветераны «Старз» слишком устали.



Ключевой фактор — пятый матч финала состоится на следующий день после четвертого. Это слишком жёстко для команды, о которой болельщики в чате пишут: «Ну как, деды завоюют Кубок Стэнли?» Конечно же «деды» — это «Даллас».



Думаю, после пятого матча мы не скажем «спасибо деду за победу». «Тампа» добьет обессиленного соперника. Взял бы два коэффициента. Хотел бы рискнуть с победой «Лайтнинг» в основное время за 1.99, хотя вы можете взять даже с учетом овертайма. Но там гораздо меньше кэф. И тут нужно брать тотал больше, потому что в воротах «Далласа» наверняка снова выйдет Антон Худобин, а он пускает слишком много. Да и Андрей Василевский тоже удивил, перестав быть слишком надежным. Замахнемся на кэф 2.29, что в основное время увидим тотал больше 5.5".