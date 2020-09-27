«Тоттенхэм» — «Ньюкасл»: прогноз Артура Петросьяна на матч 3-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Тоттенхэм» – «Ньюкасл».

Ставка: победа «Тоттенхэма» всухую за 2.45, ИТБ 59.5% владения мячом «Тоттенхэма» за 1.85.

«Ньюкасл» порадовал игрой в первом туре, обыграв на выезде «Вест Хэм», но затем последовало разочарование – проигрыш дома по всем статьям в матче с «Брайтоном» без единого удара в створ. Вообще же, у «сорок» в этом сезоне всего два удара в створ ворот и два гола. Эффективно, но мало.



«Шпоры» от души прошлись по «Саутгемптону» в прошлом туре. Именно такие победы вселяют уверенность в игроков, даже когда у них мало что получается. Там получалось всё. «Святые» сыграли слишком авантюрно, что самоубийственно с командами Моуринью. «Ньюкасл» так действовать не будет — Стив Брюс умеет выстраивать оборону и играть с превосходящими в классе соперниками. В прошлом году, например, «сороки» здесь выиграли (1:0), владея мячом всего 20%.



С большой долей вероятности, сценарий игры будет примерно таким же, но на этот раз победителями выйдут разошедшиеся «шпоры».