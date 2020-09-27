ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Владислава Батурина на матч 9-го тура чемпионата России

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч 9-го тура РПЛ сезона-2020/2021 ЦСКА — «Локомотив».
Ставка: обе забьют за 1.80.
«Понимая турнирную значимость предстоящего дерби, его ценность для команд и их тренеров, нетрудно представить, как участники центрального матча тура будут биться и умирать на футбольном поле.
ЦСКА сейчас лучше «Локомотива», при этом и у «армейцев» проблем хватает. «Железнодорожники» в сложившейся ситуации должны полностью мобилизоваться и выдать свой лучший футбол, иначе в дерби им не взять очков. В таком случае РЖД (организация, финансирующая клуб) может прибегнуть к резким кадровым движениям и дать по шапке всему менеджерскому и тренерскому составу.
При таких раскладах допускаю более чем обычно смелую игру «Локомотива», а от ЦСКА жду хорошей, качественной игры, которую «армейцы» поймали в последних встречах".
- 27 сентября 2020
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