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ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Владислава Батурина на матч 9-го тура чемпионата России

ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Владислава Батурина на матч 9-го тура чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч 9-го тура РПЛ сезона-2020/2021 ЦСКА — «Локомотив».

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Понимая турнирную значимость предстоящего дерби, его ценность для команд и их тренеров, нетрудно представить, как участники центрального матча тура будут биться и умирать на футбольном поле.

ЦСКА сейчас лучше «Локомотива», при этом и у «армейцев» проблем хватает. «Железнодорожники» в сложившейся ситуации должны полностью мобилизоваться и выдать свой лучший футбол, иначе в дерби им не взять очков. В таком случае РЖД (организация, финансирующая клуб) может прибегнуть к резким кадровым движениям и дать по шапке всему менеджерскому и тренерскому составу.

При таких раскладах допускаю более чем обычно смелую игру «Локомотива», а от ЦСКА жду хорошей, качественной игры, которую «армейцы» поймали в последних встречах".

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