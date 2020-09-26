«Зенит» — «Уфа»: прогноз Павла Занозина на матч 9-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге

Комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Уфа».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.18.

“Уфа” — один из аутсайдеров чемпионата, не очень много забивает (всего пять мячей в восьми матчах). В принципе, не очень много и пропускает. В матчах с уфимцами всегда стоит ждать “низа”, но в этот раз из-за “Зенита” есть вероятность “верха”. Вроде бы, питерцы должны уничтожить соперника и сносить с пути, но, мне кажется, после матча с “Уралом” команда Семака не в той форме, чтобы по кому-то пройтись катком. Действующий чемпион России только набирает обороты и собирается выйти на пик формы в разгар группового этапа Лиги чемпионов, поэтому выглядит не в максимальных кондициях.



Думаю, все будет наоборот ожиданий букмекеров. “Зенит” будет экономить силы, ведь впереди довольно сложный отрезок, когда ждут матчи сборных и футболистам придется играть через два дня на третий. Скорее всего, “Зенит” попробует выиграть малыми силами — 1:0, 2:0. Поэтому приходится играть “низ”.



Что забьет “Уфа”, не уверен, а “Зенит” забьет один или два, на чем и остановится. Все-таки это не “Бавария”, которая, если почувствует запах крови, уже не остановится. Да и те в матче за Суперкубок отгрузили “Севилье” лишь два мяча, хотя многие, как и в матче “Зенита” с “Уфой”, думали, что будет разгром испанской команды".