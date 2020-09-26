«Вест Бромвич» — «Челси»: прогноз Дениса Казанского на матч 3-го тура АПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Вест Бромвич» — «Челси».

Ставка: гол Вернера за 1.78.

«Команда Славена Билича может явить миру бывшую легенду синих — Бранислава Ивановича. Это будет круто — дебютировать в новом клубе в старом чемпионате против бывшей команды.



Что касается изменений, Зиеш по-прежнему травмирован. В воротах «Челси» будет либо Вилли Кабальеро, либо новый игрок из чемпионата Франции Эдуар Менди, но ему еще надо пройти тест на коронавирус. А вот Вилли Кабальеро готов играть. Думаю, именно его поставит в ворота Френк Лэмпард (с Кепой все понятно).



«Вест Бром» заваливает начало чемпионата. Славен Билич дико недоволен тем, что случилось в матче с «Эвертоном». И пока кажется, что команда будет бороться за выживание в этом сезоне. Настолько неровный состав у «Вест Брома». 8 мячей пропустить в 2 встречах — очень много.



К ним едет «Челси», который раззабивался. Кай Хаверц был хорош в кубковом матче. Можем увидеть его в стартовом составе. Как и Тимо Вернера. Думаю, пришло время ему забить. Он пропускал мид-уик и ждал как раз этого матча.



«Вест Бромвич» допускает очень много шансов у своих ворот. А Вернер должен сделать всё красиво.



Поставил бы на гол Тимо Вернера, который забил в Бундеслиге 28 мячей. Пора открывать счет в АПЛ. К тому же «Челси» на выезде играет результативно».