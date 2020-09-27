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«Ман Сити» — «Лестер»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию матча АПЛ

«Ман Сити» — «Лестер»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию матча АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

27 сентября состоится матч 3-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Лестер». Начало встречи — в 18:30 мск. В прямом эфире матч покажет «Okko Спорт».

Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Успех «Лестера» оценивается букмекерами коэффициентом 11.50.

Эксперты считают, что матч 3-го тура АПЛ АПЛ «Манчестер Сити» — «Лестер Сити» 27 сентября будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идет в букмекерских конторах за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.88 Ничья оценена букмекерами коэффициентом 6.35.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78. Поставить на пенальти предлагают за 3.00, а на удаление — за 5.00.

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В пяти предыдущих очных встречах «лисы» не позволили себя разгромить.
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