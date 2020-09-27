«Арсенал» — «Ростов»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча
27 сентября «Арсенал» примет «Ростов» в матче 9-го тура чемпионата России. Начало — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз и отдают предпочтение гостям: поставить на победу дончан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.59. Успех туляков оценён букмекерами коэффициентом 3.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.25.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Арсенал» — «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39.
Поставить на обе забьют предлагают за 2.03.
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За 10 матчей с «Арсеналом» ростовчане проиграли только два раза.
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