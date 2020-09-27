«Ротор» — «Рубин»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча
27 сентября «Ротор» примет «Рубин» в матче 9-го тура чемпионата России. Начало матча — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.56. Успех волгоградцев оценён букмекерами коэффициентом 7.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.20.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ротор» — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.90. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15.
Поставить на обе забьют можно за 2.24, гол в первые 15 минут идёт за 3.60.
«Ротор» — «Рубин». Прогноз: Слуцкий, Кварацхелия и Шатов приблизятся к топ-3 РПЛ
Из-за коронавируса «Ротору» не помогут сразу пять игроков основы.
- 27 сентября 2020
-
12:00
-
11:55
-
11:53
-
11:45
-
11:40
-
11:35
-
11:30
-
11:20
-
11:15
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:40
-
10:35
-
10:30
-
10:25
-
10:20
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
09:45
-
09:35
-
09:33
-
09:30
-
09:25
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:50
-
08:45
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
08:20
-
08:18
Партнерский контент