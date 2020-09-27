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«Ротор» — «Рубин»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, какой канал покажет

«Ротор» — «Рубин»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, какой канал покажет
Ставки / Прогнозы 0

27 сентября «Ротор» примет «Рубин» в матче 9-го тура чемпионата России. Начало — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.56. Успех волгоградцев оценён букмекерами коэффициентом 7.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.20.

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ротор» — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.90. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15.

Поставить на обе забьют можно за 2.24, гол в первые 15 минут идёт за 3.60.

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