«Галатасарай» — «Фенербахче»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Турции

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 3-го тура чемпионата Турции сезона-2020/2021 «Галатасарай» — «Фенербахче».

Ставка: «Галатасарай» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.79.

«Галатасарай» показывает лучший футбол в Турции здесь и сейчас. Команда Терима хорошо подготовилась к сезону. В чемпионате «джим-бом» играет одним составом, в ЛЕ — другим. И по качеству игры, и по результатам пока всё хорошо. Быстро адаптируются в команде новички — Этебо и Элабделлауи. В хорошей форме находится вернувшийся из аренды Дианье.



В четверг в матче ЛЕ с «Хайдуком» отдыхали игроки основы — Фалькао, Арда и Люиндама. Эмрэ Кылынч, Элабделлауи и Бельханда вышли только на замену ближе к концу матча. К дерби основная группа игроков готова. Все, кроме Сараччи — уругвайский защитник травмирован.



«Фенербахче», не участвуя в еврокубках, готовился к дерби в недельном режиме. В прошлом туре команда Эрола Булута потеряла очки в матче, в котором соперник, «Хатайспор», не нанёс ни одного удара в сторону ворот. Имея заметное преимущество, «Фенер» не реализовал свои моменты.



Матч пройдёт без зрителей, поэтому «Галатасарай» лишён поддержки трибун. Я жду тактической борьбы, фолов и нервной игры, но не голов. Мой прогноз — 1Х и тотал голов в матче меньше 3.5 за 1.79. Команда Терима пока смотрится намного лучше своего соперника. Не думаю, что она проиграет».