«Манчестер Сити» — «Лестер»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Лестер».

Ставка: тотал больше 3 гола за 1.66.

У «Сити» старые потери перед этой встрече — Серхио Агуэро, Бернардо Силва. Но в «Лестере» есть свежая и серьезная травма — Ндиди вылетел на долгий срок. Очень важный игрок для центра поля «Лестера». И без него такие результаты, как победа над «Вест Бромом» и «Бернли», будет довольно сложно повторить. К тому же «Лестер» на выезде играет не очень. Концовка сезона завалена — всего 1 победа в 9 матчах.



У «Сити» яркая голевая полоса, когда в среднем за матч у них 3,6 дома, началась в январе как раз в матче с «Лестером». Ну и классический «Сити» мы увидели в первый же игровой день, когда команда выиграла у «Вулверхэптона» на Молинью — 3:1.



Думаю, голевая история продлится и в этой встрече. «Лестер» – не та команда, которая крепко сидит в обороне, к тому же без Ндиди. Думаю, будет много мячей".