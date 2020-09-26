«Тампа» — «Даллас»: прогноз Михаила Зислиса на 5-й матч финала Кубка Стэнли 27.09.2020

Журналист Михаил Зислис дал прогноз на 5-й матч финала НХЛ «Тампа» — «Даллас».
Ставка: победа «Тампы» за 1.96.
«После того что случилось со «Старз» в четвёртом матче, интрига в серии едва теплится. Команда вела в ходе игры: 2:0 — в первом периоде, 3:2 — во втором, получила большинство в самом начале овертайма. И тем не менее уступила (4:5ОТ).
Все её резервы, кажется, уже задействованы. К жизни вернулся даже центральный нападающий первого звена Тайлер Сегин, набравший в два раза больше очков, чем в 12 предыдущих матчах (2 и 1 соответственно). Но и этого оказалось мало для победы.
Между четвёртой и пятой играми меньше суток, что обязательно скажется для «Далласа» в худшую сторону. Во-первых, это более возрастная команда, ей требуется больше времени на восстановление. Во-вторых, важная составляющая ее игры — силовые приемы.
Без хорошей физики навязать равную борьбу быстрой, техничной «Тампе» очень сложно. В-третьих, эмоции после драматичного поражения находятся где-то на нуле. «Лайтнинг» должна завершать дело. Итак, победа «Тампы» в основное время».
- 26 сентября 2020
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