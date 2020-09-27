ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Александра Мостового на матч 9-го тура чемпионата России

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России ЦСКА — «Локомотив».
Ставка: победа любой команды с разницей в один мяч за 2.26.
«В Москве пройдёт очередной праздник футбола под названием дерби. В этот раз ЦСКА принимает московский «Локомотив». Между соперниками расстояние в четыре балла, при этом «железнодорожники» уже три матча не знают поражений. Армейцы выиграли три игры подряд, причём особо нужно выделить успех в дуэли со «Спартаком».
В составе гостей пока нет Баринова и Крыховяка, у красно-синих не выйдут на поле Ахметов, Дивеев и Набабкин.
Личные встречи команд проходят под самым высоким напряжением, причём статистка побед примерно равная. Что примечательно, личные поединки чаще всего завершаются победой одной из противоборствующих сторон и редко — ничьей.
Кроме того, с 2008 года в очных поединках был забит как минимум один гол, а самая результативная игра датирована 2000-м годом, когда армейцы выиграли со счетом 4:3. Самым популярным исходом дерби является счет 1:0, с которым завершились 19 поединков.
Я считаю, что сегодня мы увидим стандартный сценарий развития событий, но предпочтение я не могу отдать ни одному коллективу. Моя ставка — победа любой команды в один гол за 2.26».
- 27 сентября 2020
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