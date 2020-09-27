«Рома» — «Ювентус»: прогноз Василия Уткина на матч чемпионата Италии

Известный спортивный журналист Василий Уткин дал прогноз на матч второго тура итальянской Серии А «Рома» – «Ювентус», который состоится 27 сентября в Риме.

Ставка: победа «Ювентуса» за 2.07.

«В Италии интерес вызывает матч «Рома» — «Ювентус». При всем уважении к римлянам, я сейчас просто не понимаю, как они могут не проиграть «Ювентусу».



У игроков «Ювентуса» были матчи за сборные, Роналду всегда в хорошей форме. То есть проблем с тонусом у них возникнуть не должно. Короче говоря, думаю, у «Ромы» особых шансов в этой встрече нет. Победа «Ювентуса» — самая разумная ставка в этом матче. При этом коэффициент на победу действующего чемпиона Италии очень хорош — выше двойки».