Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Авангард» — «Металлург»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ с коэффициентом 4.00

«Авангард» — «Металлург»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ с коэффициентом 4.00
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Металлург».

Ставка: ничья за 4.00.

«Обе команды в нынешнем сезоне выступают здорово. Небольшое преимущество можно отдать «Авангарду». Возможно, он победит в овертайме или в серии буллитов, но не думаю, что в основное время.

В этом сезоне команды уже играли между собой в Магнитогорске. Тогда «Авангард» сумел крупно победить, но это уже история, а результат совсем неожиданный, но так иногда случается. Как и другие результаты «Металлурга»: победа над ЦСКА, забиты четыре шайбы в последнем периоде, домашнее поражение от «Витязя». Команда играет неровно, но на матч с принципиальным соперником должна выйти собранной.

Ожидаю, что в личном противостоянии будет борьба от самого начала и до конца. Давно не делал ставки на ничью, поэтому здесь рискну. Кажется, что в этом противостоянии Омска и Магнитогорска команды основным временем не ограничатся».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020