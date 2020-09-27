«Авангард» — «Металлург»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ с коэффициентом 4.00

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Металлург».
Ставка: ничья за 4.00.
«Обе команды в нынешнем сезоне выступают здорово. Небольшое преимущество можно отдать «Авангарду». Возможно, он победит в овертайме или в серии буллитов, но не думаю, что в основное время.
В этом сезоне команды уже играли между собой в Магнитогорске. Тогда «Авангард» сумел крупно победить, но это уже история, а результат совсем неожиданный, но так иногда случается. Как и другие результаты «Металлурга»: победа над ЦСКА, забиты четыре шайбы в последнем периоде, домашнее поражение от «Витязя». Команда играет неровно, но на матч с принципиальным соперником должна выйти собранной.
Ожидаю, что в личном противостоянии будет борьба от самого начала и до конца. Давно не делал ставки на ничью, поэтому здесь рискну. Кажется, что в этом противостоянии Омска и Магнитогорска команды основным временем не ограничатся».
- 27 сентября 2020
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