Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Карена Адамяна на матч 9-го тура РПЛ

ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Карена Адамяна на матч 9-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Карен Адамян дал прогноз на матч чемпионата России ЦСКА — «Локомотив».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.80.

«ЦСКА в этом сезоне исправно берет очки и одолел “Уфу”, а “Локо” в прошлом туре создал очень много моментов с “Тамбовом”, но обе команды обыграли менее классных соперников с минимальным счетом. Более того, четыре матча команд из пяти завершились низом. Если бы не странная игра рукой Набабкина в дополнительное время в последнем матче с “Локо”, то тенденция была бы более явной.

Надо оттолкнуться от “Локомотива”. Больше на тотал меньше в этом сезоне играет только “Урал”. Шесть матчей “Локо” из восьми получились низовыми. Дальше больше. Марко Николич провел с “Локомотивом” уже 17 матчей в РПЛ. Как думаете, в скольких из них было забито три мяча и более? Всего в трех!

То есть при Николиче в РПЛ в матчах “Локомотива” в 82% случаев случается низовой исход. Специально посчитал. Беру тотал меньше».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020