ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Карена Адамяна на матч 9-го тура РПЛ

Комментатор Карен Адамян дал прогноз на матч чемпионата России ЦСКА — «Локомотив».
Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.80.
«ЦСКА в этом сезоне исправно берет очки и одолел “Уфу”, а “Локо” в прошлом туре создал очень много моментов с “Тамбовом”, но обе команды обыграли менее классных соперников с минимальным счетом. Более того, четыре матча команд из пяти завершились низом. Если бы не странная игра рукой Набабкина в дополнительное время в последнем матче с “Локо”, то тенденция была бы более явной.
Надо оттолкнуться от “Локомотива”. Больше на тотал меньше в этом сезоне играет только “Урал”. Шесть матчей “Локо” из восьми получились низовыми. Дальше больше. Марко Николич провел с “Локомотивом” уже 17 матчей в РПЛ. Как думаете, в скольких из них было забито три мяча и более? Всего в трех!
То есть при Николиче в РПЛ в матчах “Локомотива” в 82% случаев случается низовой исход. Специально посчитал. Беру тотал меньше».
- 27 сентября 2020
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