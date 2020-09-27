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Рейес — Блахович: результат боя 27.09.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров на UFC 253

Рейес — Блахович: результат боя 27.09.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров на UFC 253
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В Абу-Даби (ОАЭ) на арене «Флэш Форум» состоялся соглавный бой турнира UFC 253 на «Бойцовском острове» в полутяжёлом весе между американцем Домиником Рейесом и представителем Польши Яном Блаховичем. Бойцы сражались за вакантный чемпионский титул в своей весовой категории. Он освободился после того, как доминирующий чемпион Джон Джонс добровольно снял с себя полномочия.

Поляк одержал победу нокаутом во втором раунде и стал чемпионом UFC в полутяжёлом весе.

Для экспертов такой исход стал сюрпризом. На победу Рейеса давали 1.37, успех Блаховича шёл за 3.00. Со ставки в 1000 рублей можно было выиграть 3000 рублей. Ничья оценивалась коэффициентом 51.0.

Букмекеры не ожидали также, что поединок завершится быстро. Тотал больше 2.5 раунда шёл за 1.73, тотал меньше 2.5 раунда — за 2.20.

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