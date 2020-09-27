Исраэль Адесанья — Пауло Коста, UFC 253: результат боя и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В Абу-Даби (ОАЭ) на арене «Флэш Форум» состоялся главный бой турнира UFC 253 на «Бойцовском острове» между действующим чемпионом в среднем весе Исраэлем Адесаньей и бразильцем Пауло Костой.
Поединок завершился победой Адесаньи нокаутом во втором раунде. Таким образом, нигериец защитил свой титул уже второй раз: в марте на турнире UFC 248 он победил кубинца Йоэля Ромеро. Теперь на его счету 20 побед в 20 поединках. Коста же потерпел первое поражение в карьере, на его счету 13 побед.
Эксперты считали Адесанью фаворитом, ставки на действующего чемпиона принимались за 1.56. С 1000 рублей можно было выиграть 1560 рублей. На Косту давали 2.35, а на ничью — 49.0.
При этом букмекеры не ожидали, что поединок получится коротким. Коэффициент на тотал меньше 2.5 раунда составлял 2.36, а на тотал больше 2.5 раунда — 1.64.
- 27 сентября 2020
-
09:00
-
08:50
-
08:45
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
08:20
-
08:18
-
08:15
-
08:15
-
08:11
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:00
- 26 сентября 2020
-
23:12
-
20:45
-
19:45
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00