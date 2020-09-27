ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч 9-го тура чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив».

Ставка: гол ЦСКА во втором тайме за 1.78.

«Дерби. «Локомотив» прервал серию из пяти матчей без побед. С трудом, героически обыграли крепкий «Тамбов» (1:0) благодаря голу Смолова.



ЦСКА же сейчас одна из самых играющих и интересных команд чемпионата. Армейцы лихо комбинируют, создают моменты. Смотришь на их футбол — и глаз радуется. Тем более сейчас в ЦСКА конкуренция — появились Эджуке, Гайч, есть Чалов, Влашич в прекрасной форме.



Армейцы играют дома. Но последний матч ЦСКА проиграл «Локомотиву» (1:2). Там была рука Набабкина, два реализованных пенальти Алексеем Миранчуком. Та встреча практически похоронила шансы ЦСКА на лигочемпионскую позицию. Но сейчас ЦСКА выглядит лучше. «Локомотив» сумбурный. Больше думает не об игровых компонентах, а как состав укрепить. Слухи ходят про Манджукича, Кузяева. Об этом думает руководство, а не о месте «Локомотива» в таблице. Он сейчас в серединке — 12 очков. У ЦСКА — 16.



На мой взгляд, армейцы — фавориты. Просто сыграть чистую победу ЦСКА — авантюрненько. Но мы видели, что ЦСКА может добавлять во втором тайме. В дерби добавили, с «Уфой» забили прекрасный мяч. Мне кажется, сейчас ЦСКА лучше выглядит, чем «Локомотив», увереннее. Во втором тайме могут армейцы огорчить «Локомотив» за счет замен, перестановок Гончаренко.



Мой прогноз — «гол ЦСКА во втором тайме».