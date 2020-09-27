«Атлетико» — «Гранада»: прогноз Константина Генича на матч 3-го тура чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Гранада».

Ставка: победа «Атлетико» + тотал меньше 3.5 мяча за 1.82.

«Гранада» очень убедительно начала сезон, одержала две победы в чемпионате (над Бильбао и «Алавесом, правда, дома), прошла два раунда квалификации Лиги Европы. Если вспомнить прошлый сезон с Мартинесом, то «Гранада» тоже очень хорошо стартовала. Какое-то время шла на первом месте. Но сейчас напротив — «Атлетико», который только принимает старт. У мадридцев болел коронавирусом Симеоне, но он восстановился. «Атлетико» перед этим матчем подписал Луиса Суареса. Сразу порекомендовал бы сыграть его гол, если он выйдет. Но в целом «Атлетико» важно начать сезон с победы. Нужно хорошо в него вкатиться.



У «Гранады», наверное, есть небольшое преимущество в игровом тонусе. Но Симеоне умеет аккуратно и правильно подводить к важным матчам. А это важный матч для «Атлетико».



В прошлом сезоне, еще до пандемии, команды играли в Мадриде. «Атлетико» выиграл — 1:0. Корреа забил. Думаю, и сейчас вряд ли получится очень результативный матч. «Атлетико» нужно выстраивать оборонку, середину поля, нужно набирать кондиции через матчи. Вряд ли стоит ждать голевого пиршества.



Победа «Атлетико» через тотал меньше 3,5 мяча — отличный вариант".