«Рома» — «Ювентус»: прогноз Алексея Смирнова на матч 2-го тура чемпионата Италии

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 2-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Рома» — «Ювентус».
Ставка: тотал больше 1.5 гола во втором тайме за 1.98.
«В первом туре чемпионата с «Ромой» произошла большая неприятность: из-за участия Амаду Диавара, которого не заявили за основную команду, римляне получили техническое поражение со счётом 0:3 в матче с «Вероной». Для «Ювентуса» сезон начался с разгромной победы над «Сампдорией», причём игроки туринского клуба выглядели довольно расслабленно. Видимо, чемпионы Италии держали в уме будущий матч и не тратили лишние силы просто так.
Я не думаю, что хотя бы одна из сторон боится своего соперника. В прошлом сезоне в личных встречах победы добывали оба клуба, а сами игры по содержанию были равными. Чаще всего в последних битвах между собой жёлто-красные и чёрно-белые отличались внушительным количеством голов в первых таймах. Я подозреваю, что на этот раз картина происходящего будет другой. Жду, что хозяева выйдут на поле разозлёнными после такого нелепого поражения в самом начале турнира, а гости на стадионе «Олимпико» попробуют грамотно расходовать энергию. «Ювентус» вполне способен успокоить игру в первые 45 минут. Во второй же половине встречи подопечным Андреа Пирло придётся идти вперёд и открываться. Думаю, мы увидим голы после перерыва».
- 27 сентября 2020
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