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«Вест Хэм» — «Вулверхэмптон»: прогноз Алексея Смирнова на матч чемпионата Англии

«Вест Хэм» — «Вулверхэмптон»: прогноз Алексея Смирнова на матч чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 3-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон».

Ставка: тотал больше 2.5 жёлтой карточки за 1.69.

«Команда Дэвида Мойеса очень удивляет результатами в АПЛ. В первых двух турах «молотобойцы» проиграли, но не сильно этого заслуживали, ведь уж точно лондонцы имели не меньше возможностей для взятия ворот, чем «Ньюкасл» и «Арсенал». На счету у «волков» победа над «Шеффилд Юнайтед», одержанная в равной борьбе, а также проигрыш «Манчестер Сити», где у подопечных Нуну Эшпириту Санту очень страдала реализация голевых моментов.

Шансы обоих соперников равны, несмотря на то что в последних четырех личных встречах «Вулверхэмптон» обыграл «Вест Хэм» с общим счетом 8:0. Это добавляет мотивации хозяевам поля, которые хотят поскорее набрать первые очки в новом сезоне. Думаю, гости попытаются не накалять страсти и действовать в спокойной манере, но оппоненты не позволят игре идти ровно и постараются всё перевернуть в свою пользу.

При таком развитии событий у футболистов возможен всплеск эмоций, за которым могут последовать грубые нарушения правил и срывы атак. Это точно не должно остаться без внимания справедливого Мартина Аткинсона, который рассудит матч. Полагаю, здесь не будет менее трех желтых карточек".

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