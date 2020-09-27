«Барселона» — «Вильярреал»: прогноз Алексея Смирнова на матч чемпионата Испании

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 3-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Барселона» — «Вильярреал».

Ставка: тотал больше 1.5 гола в первом тайме за 2.17.

«Нынешняя «Барселона» пока неизвестна зрителю. Большой интригой остаётся работа Рональда Кумана в этом клубе. Сможет ли специалист из Нидерландов справиться с этим, казалось бы, неуправляемым драконом? Судя по резким изменениям в составе каталонцев, это вполне возможно. «Вильярреал» особо не менялся, разве что добавили себе Дани Парехо для укрепления центра поля. Гости остались тем коллективом, который играет сам и позволяет это делать соперникам, о чём можно судить по первым двум турам против «Уэски»(1:1) и «Эйбара»(2:1).



Какой футбол могут показать команды в текущем туре? Это первая игра для сине-гранатовых, поэтому от них можно ожидать огромного желания начать сезон с положительного результата, чтобы не отставать от своих конкурентов. Куман относится к тем тренерам, которые предпочитают действовать быстро и красиво, не отсиживаясь на своей половине поля. Тот же Кике Сетьен только на словах обещал яркие действия, а по факту футболисты могли 70% времени на поле просто катать мяч неподалёку от центрального круга.

Полагаю, впереди у «Барсы» проявлять себя будут Лионель Месси, Филиппе Коутиньо, Антуан Гризманн и Ансу Фати – очень серьёзная четвёрка игроков. При этом стоит отметить и атакующий потенциал «жёлтой субмарины», которая может выстрелить с помощью Пако Алькасера и Жерара Морено. Думаю, что здесь будет очень много работы у обороны обеих команд. Жду быстрых голов в матче, поэтому предлагаю ставить на ТБ(1.5) забитого мяча до перерыва".