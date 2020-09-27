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ЦСКА – «Локомотив»: прогноз Романа Павлюченко на главный матч 9-го тура РПЛ

ЦСКА – «Локомотив»: прогноз Романа Павлюченко на главный матч 9-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Локомотив».

Ставка: победа ЦСКА за 2.21.

«Решил сделать сделать ставку на центральный матч тура РПЛ ЦСКА — Локомотив. Столичное дерби в прошлый раз закончилось в пользу зеленых, оппонент постарается взять реванш.

«Армейцы» укрепили атакующую линию в это трансферное окно, приобретя нигерийца Эджуке — техничного и настроенного на ворота форварда, но с большим процентом брака.

Это стало приносить плоды, и клуб побеждает, причем стабильно. «Кони» уже поднялись на третье место. Мне кажется, это далеко не предел.

«Железнодорожники» сменили главного тренера и отпустили главную звезду, Алексея Миранчука, в Италию — проблемы наружу всплыли сразу, клуб уже не борется за тройку.

В трех турах подряд они не пропускают и набирают очки, но игру на чужой половине поле не назвать уверенной. По-моему, так не выигрываются дерби. Мой прогноз — победа ЦСКА».

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