ЦСКА – «Локомотив»: прогноз Романа Павлюченко на главный матч 9-го тура РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Локомотив».
Ставка: победа ЦСКА за 2.21.
«Решил сделать сделать ставку на центральный матч тура РПЛ ЦСКА — Локомотив. Столичное дерби в прошлый раз закончилось в пользу зеленых, оппонент постарается взять реванш.
«Армейцы» укрепили атакующую линию в это трансферное окно, приобретя нигерийца Эджуке — техничного и настроенного на ворота форварда, но с большим процентом брака.
Это стало приносить плоды, и клуб побеждает, причем стабильно. «Кони» уже поднялись на третье место. Мне кажется, это далеко не предел.
«Железнодорожники» сменили главного тренера и отпустили главную звезду, Алексея Миранчука, в Италию — проблемы наружу всплыли сразу, клуб уже не борется за тройку.
В трех турах подряд они не пропускают и набирают очки, но игру на чужой половине поле не назвать уверенной. По-моему, так не выигрываются дерби. Мой прогноз — победа ЦСКА».
- 27 сентября 2020
-
18:05
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:20
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:40
-
16:30
-
16:15
-
16:10
-
16:00
-
15:55
-
15:45
-
15:35
-
15:30
-
15:20
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:55
-
14:50
-
14:45
-
14:40
-
14:35
-
14:30
-
14:25
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:45
-
13:40
-
13:35