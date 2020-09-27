«Арсенал» Тула — «Ростов»: прогноз Игоря Гамулы на матч 9-го тура РПЛ

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч РПЛ «Арсенал» Тула — «Ростов».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.49.

«В прошлом туре “Арсенал” играл с “Сочи”, выдав игру на пять забитых мячей на двоих. В итоге в том драматичном матче туляки обыграли сочинцев. Было очень много интересных моментов, опять забил Нобоа. Это при том, что “Арсенал” находится возле зоны вылета, тогда как “Сочи” — в первой пятерке.



“Ростов” же пропустил матч из-за карантина в “Роторе” и взял три очка без игры. Зато 24-го числа команда Карпина играла в Лиге Европы с “Маккаби”. Но наши клубы уже привыкли к европейскому графику и нормально выступают через два дня на третий. Думаю, ничего страшного в этом не нет.



В прошлом году “Ростов” выиграл два матча у “Арсенала”. Наверняка туляки заходят взять реванш. Но ростовчане злы из-за вылета из квалификации Лиги Европы, так что они снова бросят все силы на внутренний чемпионат. Чтобы не проиграть весеннюю часть, когда будут разыгрываться еврокубковые места, нужно играть на сто процентов уже сейчас.



Мой прогноз — тотал больше 2.5 гола. Уверен, будет веселая и открытая игра».