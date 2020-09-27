«Монако» — «Страсбург»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Франции
Комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч Лиги 1 «Монако» — «Страсбург».
Ставка: победа «Монако» за 1.89.
«На мой взгляд, всё в данном противостоянии предельно ясно. „Страсбур“ обыграл „Дижон“ и взял три очка. Однако здесь есть сомнения. Во-первых, „Дижон“ сейчас является худшей командой французской Лиги 1. Во-вторых, „Страсбур“ победил всего со счетом 1:0.
»Монако" же проиграл «Ренну», но здесь тоже есть оговорки. «Ренн» сейчас силен. К тому же эта команда будет выступать в Лиге чемпионов и сейчас идет на промежуточном первом месте в таблице.
Мне кажется, хозяева поля здесь явные фавориты. Да и коэффициент 1.89 на их успех выглядит вполне играбельным. Поэтому ставлю на чистую победу «Монако».
- 27 сентября 2020
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