«Монако» — «Страсбург»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Франции

Комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч Лиги 1 «Монако» — «Страсбург».

Ставка: победа «Монако» за 1.89.

«На мой взгляд, всё в данном противостоянии предельно ясно. „Страсбур“ обыграл „Дижон“ и взял три очка. Однако здесь есть сомнения. Во-первых, „Дижон“ сейчас является худшей командой французской Лиги 1. Во-вторых, „Страсбур“ победил всего со счетом 1:0.



»Монако" же проиграл «Ренну», но здесь тоже есть оговорки. «Ренн» сейчас силен. К тому же эта команда будет выступать в Лиге чемпионов и сейчас идет на промежуточном первом месте в таблице.



Мне кажется, хозяева поля здесь явные фавориты. Да и коэффициент 1.89 на их успех выглядит вполне играбельным. Поэтому ставлю на чистую победу «Монако».