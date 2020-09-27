«Хоффенхайм» — «Бавария»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч 2-го тура Бундеслиги

Комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч Бундеслиги «Хоффенхайм» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» + тотал меньше 4.5 мяча за 2.15.

«Интересный матч. Как минимум потому, что “Хоффенхайм” бился с “Баварией” в последние годы очень достойно.



Во-вторых, потому что главный тренер “Хоффенхайма” Себастиан Хенесс со второй командой мюнхенцев выиграл Третью Бундеслигу. То есть он хорошо знает соперника, знает молодых футболистов, которые в конце сезона путешествовали то в первую, то во вторую. Себастиан Хенесс знает и Флика, и футболистов основы, и он племянник Ули Хенеса. В-третьих, “Хоффенхайм” неплохо стартовал благодаря хет-трику Андрея Крамарича.



Они обыграли “Кельн”, но “Кельн” — довольно проблемная команда. Вполне возможно, “козлов “ждет борьба за выживание. У них очень странная ситуация в совете директоров, довольно поздние трансферы. Поэтому не стал бы переоценивать победу над такой командой. Кстати, Себастьян Хюьс стал первым Хенессом в немецком футболе, который дебютировал в Бундеслиге с победы.



Ули Хенесс в первом матче, когда еще был футболистом, не выиграл. Дитер Хьюс тоже дебютировал с ничейным результатом. Но, конечно, “Хоффенхайму” очень тяжело рассчитывать на победу в матче с “Баварией”. Пусть у мюнхенцев насыщенный календарь из-за Суперкубка, но в “Баварии” продублирована практически каждая позиция. Им не хватает правого защитника и крайнего нападающего. В любом случае, Флик может легко ротировать состав и вряд ли команда будет становиться слабее.



Думаю, “Хоффенхайм” не будет наивен, как “Шальке”, и не предложит “Баварии” атакующий футбол. Учитывая это, а также дополнительную нагрузку, не верю, что будет разгром. Выбираю комбинированный вариант — победа “Баварии” + тотал меньше 4.5 гола».